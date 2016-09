Ukraina wznowiła odbiór gazu z Polski, wstrzymany przed kilkoma dniami w związku z awarią gazociągu w obwodzie lwowskim – podał w poniedziałek rzecznik przedsiębiorstwa Ukrtranshaz (Ukrtransgaz) Maksym Bilawski.

„Import gazu z Polski wznowiono o godz. 7 (6 w Polsce), tłoczenie – 4,25 mln metrów sześciennych, napełnienie gazociągu – 99 procent” – napisał na swoim Facebooku.

Bilawski przekazał, że remont gazociągu zakończył się w nocy z soboty na niedzielę.

Do awarii doszło w piątek w godzinach porannych. Polski operator systemu gazowego Gaz-System informował wówczas, że spowodowało to ograniczenie odbioru gazu w punkcie wejścia Drozdowicze oraz ograniczenie w przesyle gazu w punkcie Hermanowice, w kierunku Ukrainy.

Ukrtranshaz jest spółką należącą do państwowego koncernu paliwowego Naftohaz Ukrainy. Firma zarządza systemem ukraińskich gazociągów oraz podziemnymi zbiornikami do przechowywania błękitnego paliwa. Według ukraińskiego operatora, w okresie od 2 do 7 września import gazu z Polski wyniósł 28,4 mln metrów sześciennych.

RS, PAP