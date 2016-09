Rząd podnosi minimalne wynagrodzenie

Od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca wyniesie 2000 zł. O podpisaniu rozporządzenia rządu w tej sprawie poinformowała na Twitterze premier Beata Szydło.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie kwotę 1920 zł. 14 czerwca rząd zdecydował o przyjęciu kwoty wyższej.

Rządowa propozycja, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto, oznacza wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1850 zł brutto). Taką propozycję rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego. Organizacje pracodawców reprezentowane w RDS: Pracodawcy RP, Konfederacja „Lewiatan” i Business Centre Club, opowiedziały się przeciw tej propozycji. Wobec braku wspólnego stanowiska rząd sam ustalił płacę minimalną określoną w rozporządzeniu.

Kwota ta stanowi 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. – To jest dążenie do tego, żeby rozpiętość między minimalnym wynagrodzeniem a przeciętnym wynagrodzeniem zbliżała się do 50 proc. – tłumaczyła w czerwcu minister pracy Elżbieta Rafalska.

