Apel o zmniejszenie obciążeń fiskalnych górnictwa

Związek Zawodowy Górników (ZZG) w Polsce wezwał do zmniejszenia obciążeń fiskalnych górnictwa. W apelu skierowanym do premier i ministra energii związkowcy wskazali, że średnie obciążenie jednej tony węgla rozmaitymi daninami wynosi ok. 100 zł.

Stanowisko w tej sprawie przyjęła Rada Krajowa ZZG – największej, obok „Solidarności”, górniczej centrali związkowej.

„Rada Krajowa ZZG w Polsce uważa, że zmniejszenie nadmiernych obciążeń podatkowych może pozytywnie wpłynąć na kondycję polskiego górnictwa” – czytamy w związkowym stanowisku.

Według związkowców, w Polsce obowiązuje niespotykany w innych krajach wydobywających węgiel poziom obligatoryjnych obciążeń. Podmioty sektora węglowego płacą ponad 30 podatków, w tym dziewięć specyficznych dla branży górniczej. Działacze związkowi uważają, że taki system „skutecznie drenuje polskie górnictwo i z góry stawia na przegranej pozycji choćby wobec węgla importowanego”.

Z danych Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach wynika, że w latach 2010-2015 płatności publicznoprawne górnictwa węgla kamiennego wyniosły prawie 45 mld zł, z czego w samym 2015 r. było to niespełna 6,3 mld zł. W minionych sześciu latach średnia wysokość obciążenia każdej tony węgla kamiennego wynosiła ok. 100 zł.

– Politycy wielokrotnie, jeszcze przed wyborami, mówili o nadmiernym obciążeniu górnictwa przez podatki. Jednak mijają kolejne miesiące reformowania branży, a w kwestii nadmiernych danin nic się nie zmienia. W żadnym z przygotowywanych programów dla górnictwa nie ma informacji o ewentualnych zmianach w zakresie opodatkowania wydobycia węgla. Stąd apelujemy o zmianę podejścia i podjęcie prac nad ograniczeniem opodatkowania polskiego górnictwa. Restrukturyzacja branży bez weryfikacji polityki fiskalnej nie powiedzie się – wskazali związkowcy.

Ich zdaniem, niezbędna jest weryfikacja zobowiązań publicznoprawnych, które górnictwo wpłaca do budżetu państwa, budżetów lokalnych i innych państwowych funduszy, ponieważ obecny system podatkowy blokuje rozwój górnictwa i pozbawia je konkurencyjności.

– Dla zreformowania polskiego górnictwa nie wystarczy restrukturyzacja spółek górniczych i kopalń. Trzeba również zrewidować niekorzystny dla górnictwa system podatków, opłat i kar. Tym bardziej że sytuacja na rynkach światowych dodatkowo trwale obniża wartość węgla – głosi stanowisko ZZG.

Związkowcy zaapelowali o złagodzenie państwowej polityki wobec opodatkowania górnictwa, zlikwidowanie części danin lub chociaż czasowe zawieszenie niektórych podatków, co pomogłoby branży przetrwać okres dekoniunktury i kryzysu.

– Odpowiedzialna polityka musi zwracać uwagę na możliwości płatnicze sektora górniczego. W przeciwnym razie z jednej strony będzie reformowała jego struktury, zmniejszała zatrudnienie, a z drugiej zabierała w postaci nadmiernej ilości podatków niezbędne środki finansowe do rozwoju – argumentują związkowcy.

RP, PAP