Przewozy Regionalne mają ponad pół miliarda złotych na tabor

Przewozy Regionalne zmodernizują i zakupią nowy tabor dzięki przyznanemu przez konsorcjum banków kredytowi o wartości 629 mln zł.

Konsorcjum banków tworzą Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO BP i BZ WBK.

Prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński poinformował, że spółka dzięki kredytowi zmodernizuje 36 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, zakupi 10 nowych EZT i 3 autobusy szynowe.

– Konsorcjum banków obdarzyło nas zaufaniem, ale nie dlatego że nas lubią, tylko dlatego że uwierzyli, iż realizowany przez nas program naprawczy jest realnym programem i dajemy gwarancje, że udzielony kredyt zostanie prawidłowo zrealizowany i spłacony w ustalonych terminach – powiedział Mamiński.

– To największy program modernizacyjny spółki w jej 15-letniej historii. To wszystko robimy nie dla spółki, tylko dla swoich klientów, którzy dla nas są najważniejsi. Poprawiając komfort podróży – dodał.

Kredyt został udzielony na 7 lat. Pierwsze zakupione pociągi przez spółkę powinny zacząć wozić pasażerów w przyszłym roku. A zmodernizowany tabor powinien pojawić się na torach najpóźniej w 2018 r.

Przewozy Regionalne powstały w 2001 r. na bazie sektora Przewozów Pasażerskich PKP. W grudniu 2008 r. zostały wydzielone z Grupy PKP, a udziałowcami spółki zostały samorządy wszystkich województw.

Od 30 września 2015 r. właścicielem większości udziałów (50 proc. i jeden udział) jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Zdecydowana większość usług świadczonych przez spółkę to działalność o charakterze misji publicznej.

Przewozy Regionalne to największy w Polsce kolejowy przewoźnik pasażerski, którego udział w rynku przewozów kolejowych sięga 28 proc. Każdego dnia na tory wyjeżdża ok. 1600 pociągów spółki, którymi codziennie podróżuje ok. 220 tys. pasażerów.

RP, PAP