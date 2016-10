PKO BP otworzy oddział w Czechach?

W pierwszej połowie 2017 r. PKO BP planuje otworzyć oddział w Pradze, dokładny termin będzie zależał od uzyskania wszystkich zgód regulatora czeskiego - poinformował bank w komunikacie. Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych PKO BP.

Bank podał, że polska Komisja Nadzoru Finansowego zapoznała się z wnioskiem notyfikacyjnym banku dotyczącym otwarcia oddziału korporacyjnego w Pradze i podjęła decyzję o przesłaniu go właściwym władzom nadzorczym w Czechach. Wyjaśniono, że otwarcie oddziału w Czechach to kontynuacja strategii wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm.

Wskazano, że wniosek notyfikacyjny dotyczący zamiaru prowadzenia działalności w na terenie Czech został złożony do KNF w czerwcu. "Wobec braku podstaw do odmowy, KNF zdecydowała o przesłaniu notyfikacji do czeskich władz nadzorczych. Przesłanie wniosku notyfikacyjnego przez KNF kończy postępowanie przed polskim nadzorcą" - poinformował bank. Dodano, że z wnioskiem zapoznają się teraz czeskie władze nadzorcze, po czym poinformują bank o czeskich przepisach, które będą miały zastosowanie do oddziału.

"PKO Bank Polski chce podążać za polskimi firmami wszędzie tam, gdzie potrzebują one naszego wsparcia. Decyzja KNF o przesłaniu wniosku notyfikacyjnego do czeskiego nadzorcy finansowego przybliża nas do uruchomienia kolejnego oddziału korporacyjnego, który będzie wspierał działalność zagraniczną rodzimych firm. Dzięki solidnemu przygotowaniu, możemy zgodnie z harmonogramem przejść do kolejnego etapu, jakim jest uzyskanie zgód na działalność od regulatora czeskiego" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski.

Zgodnie z komunikatem start oddziału w Czechach planowany jest na pierwszą połowę 2017 r., ale - jak zastrzeżono - dokładny termin uzależniony jest od uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych. Działalność oddziału będzie koncentrowała się na obsłudze klientów korporacyjnych, będzie analogiczna do działalności oddziału korporacyjnego PKO BP we Frankfurcie. Zbliżona będzie także oferta oddziału.

RS, PAP