Rośnie zainteresowanie drukarkami 3D

Liczba sprzedanych drukarek 3D podwoi się do końca 2016 r. w porównaniu do roku ubiegłego. Rozwój oprogramowania, urządzeń, spadek cen prowadzą do coraz większego zainteresowania konsumentów oraz biznesu drukiem 3D.

Firma badawczo-doradcza Gartner szacuje, że do końca tego roku na rynek trafi blisko 456 tys. drukarek 3D. W 2015 r. sprzedanych zostało jedynie 219 tys. tego typu urządzeń. Analitycy firmy prognozują sprzedaż 6,7 mln drukarek już w 2020 r.

– Rozwój coraz bardziej intuicyjnego oprogramowania oraz tańszych drukarek w połączeniu ze zwiększającą się pulą materiałów, które można wykorzystać w procesie druku 3D, prowadzi do rosnącego zainteresowania tą metodą fabrykacji – zarówno wśród konsumentów, jak i wśród podmiotów przemysłowych – komentuje Pete Basiliere, wiceprezes działu badań w firmie Gartner.

Dziś druk 3D znajduje zastosowanie przede wszystkim w prototypowaniu i procesach wytwórczych, gdzie wymaga się krótkich serii produktów, które różnią się od siebie w niewielkim stopniu. Technologia 3D printing budzi także zainteresowanie placówek edukacyjnych.

