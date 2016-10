Kolejna dostawa gazu w Świnoujściu

W świnoujskim terminalu LNG rozpoczął się rozładunek ósmego, licząc od grudnia ubiegłego roku, metanowca. Do końca tego roku planowane jest przyjęcie w gazoporcie jeszcze dwóch statków ze skroplonym gazem.

Około 205 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu przywiózł na swoim pokładzie w poniedziałek zbiornikowiec „Umm Al Amad” – poinformował Gaz-System. Rozładunek metanowca ma potrwać od 24 do maksymalnie 36 godzin.

Większość skroplonego gazu jest najpierw regazyfikowana, czyli poddawana procesowi zmiany stanu skupienia z płynnego na lotny, a następnie przekazana zostanie do krajowego systemu przesyłowego – to ponad 120 mln metrów sześciennych gazu ziemnego.

Surowiec ze stacji pomiarowej trafi do gazociągu relacji Świnoujście – Szczecin, a następnie do pozostałej infrastruktury przesyłowej spółki Gaz-System i do klientów. Część gazu, która nie będzie poddana regazyfikacji, trafi do cystern.

– „Umm Al Amad” przywiózł gaz od katarskiego dostawcy w ramach długoterminowej umowy na zakup tego surowca – powiedział PAP Tomasz Pietrasieński z Gaz-Systemu.

Jak dodał, jeszcze w tym roku w terminalu LNG spodziewane są dwa transporty katarskiego gazu – jeden w listopadzie, a drugi w grudniu.

Licząc od grudnia ubiegłego roku, to ósmy metanowiec, który przybył do terminalu LNG. Surowiec z dwóch pierwszych przeznaczono do schłodzenia i rozruchu instalacji. W czerwcu br. trzeci z kolei transport był pierwszą komercyjną dostawą.

Do terminalu przybyła także w tym roku jedyna dostawa – jak dotychczas – zamówiona na zasadzie spotowej, czyli zakontraktowanej na warunkach określonych w krótkoterminowej umowie regazyfikacji. Norweski statek „Arctic Princess” dostarczył 140 tys. metrów sześciennych surowca.

– Na razie nie ma zaplanowanych dostaw spotowych, ale cały czas trwają rozmowy z różnymi dostawcami w sprawie ewentualnych kolejnych transportów na zasadzie spotu – powiedział Pietrasieński.

Obecnie moc regazyfikacyjna świnoujskiego terminalu wynosi 5 mld metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile jedna trzecia polskiego zapotrzebowania. Wcześniejsze doniesienia mówiły o tym, że jeszcze w tym roku ma zapaść decyzja dotycząca powiększenia mocy regazyfikacyjnej świnoujskiego terminalu LNG.

W ramach inwestycji w Świnoujściu wybudowano nowy falochron o długości ok. 3 km, nabrzeże wraz z systemem cumowniczym umożliwiającym rozładunek zbiornikowców LNG o pojemności ładunkowej od 120 tys. m sześc. LNG do około 217 tys. m sześc. LNG (Q-flex), dwa kriogeniczne zbiorniki do składowania procesowego LNG (każdy o pojemności około 160 tys. m sześc.), instalacje do regazyfikacji LNG oraz gazociąg Świnoujście – Szczecin o długości 85 km, łączący terminal LNG z polskim systemem przesyłowym.

RP, PAP