PKP: 27 działek do programu „Mieszkanie+”

Spółka PKP przekazała szczegółowy wykaz 27 działek w 15 miastach o łącznej powierzchni ok. 20 ha, które mogą być wykorzystane w programie „Mieszkanie+” – poinformował PAP prezes PKP Mirosław Pawłowski. Działki są m.in. w Warszawie, Lublinie i Katowicach.

Szczegółowy wykaz tych działek trafił do Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości (BGKN) – chodzi o dane dotyczące ich uzbrojenia, dostępu do dróg publicznych czy dostępu do energii elektrycznej i wody.

– To są działki w różnych lokalizacjach w całym kraju. O ich przydatności zdecyduje operator rządowego programu, czyli Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. PKP SA jest właścicielem jednej z największych baz nieruchomości w Polsce. Nie wyobrażam sobie, abyśmy nie włączyli się w rządowy program mieszkaniowy – powiedział Pawłowski.

Jak wskazał, tereny te znajdują się m.in. w Warszawie, Lublinie, Gliwicach, Katowicach, Sochaczewie, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Opolu, Ełku, Poznaniu.

– To nie są bardzo duże grunty – największy ma niecałe 3 ha powierzchni – ale dają możliwość postawienia dwóch lub trzech budynków – dodał. Jak zaznaczył, priorytetowego rozwiązania wymaga ustawowa regulacja dotycząca przekazywania gruntów do programu „Mieszkanie+”.

