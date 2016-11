Iran uzyskał sfinansowanie zakupu airbusów

Iran uzgodnił z zagraniczną spółką leasingową sfinansowanie pierwszych 17 samolotów pasażerskich, które ma zakupić od Airbusa, co oznacza przełom w wysiłkach na rzecz wznowienia takiego importu po zniesieniu sankcji – podał w poniedziałek Reuters.

Jak zaznaczył, porozumienie to usuwa istotną przeszkodę w zrealizowaniu pierwszej dostawy airbusów, jaką była niepewność co do jej sfinansowania w obliczu politycznej opozycji w USA i w Iranie. Jednak osoby bliskie sprawy, cytowane przez Reutera, ostrzegły, że w trakcie wielomiesięcznych negocjacji ujawniły się nowe potencjalne przeszkody.

Przedstawiciele irańskich władz odmówili ujawnienia kredytodawcy, ale źródła przemysłowe jeszcze we wrześniu poinformowały, że Iran prowadzi z firmą Dubai Aerospace ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich intensywne rozmowy na temat finansowego wsparcia transakcji z Airbusem.

– Zawarliśmy porozumienie w sprawie sfinansowania pierwszych 17 samolotów – powiedział Reuterowi wyższy przedstawiciel irańskich władz, nie podając dalszych szczegółów. Zarówno Dubai Aerospace, jak i Airbus odmówiły swego komentarza.

Na mocy zawartej umowy spółka leasingowa przejmie część zamówienia Iranu na dziesiątki nowych samolotów pasażerskich, by następnie wynająć dostarczone maszyny irańskiemu flagowemu przewoźnikowi powietrznemu.

Iran zamówił wstępnie w tym roku po ponad sto odrzutowych samolotów pasażerskich od Airbusa i amerykańskiego Boeinga, co stało się możliwe dzięki porozumieniu Teheranu ze światowymi mocarstwami w sprawie zniesienia większości nałożonych na niego sankcji w zamian za ograniczenie programu nuklearnego.

