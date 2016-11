MFW przyznał Egiptowi kredyt w wysokości 12 mld dolarów

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził kredyt dla Egiptu w wysokości 12 mld dolarów. Pożyczka ta ma pomóc w przezwyciężeniu głębokiego kryzysu gospodarczego w tym kraju.

Fundusz poinformował, że pieniądze będą wypłacane w transzach przez trzy lata. Pierwsza transza wyniesie 2,75 mld dolarów i – jak pokreślił MFW – zostanie uruchomiona „niezwłocznie”.

Na początku listopada br. bank centralny Egiptu poinformował o wprowadzeniu płynnego kursu krajowej waluty i wyznaczeniu wstępnego kursu referencyjnego na poziomie 13 funtów egipskich za dolara, co oznacza dewaluację o 32,3 proc.

Urealnienie kursu krajowej waluty to kluczowy warunek wsparcia egipskiej gospodarki przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Władze w Kairze rozpoczęły także redukcję państwowych dotacji do cen paliw. Zmniejszono już dotacje do cen prądu dla gospodarstw domowych oraz podniesiono o 40 proc. ceny cukru dla posiadaczy kartek żywnościowych.

RS, PAP