PGNiG wydobywa coraz więcej gazu w Pakistanie

Produkcja gazu w należących do PGNiG złożach w Pakistanie przekroczyła już 0,5 mln m sześc. na dobę. Spółka poinformowała w poniedziałek o rozpoczęciu wydobycia ze złoża Rizq oraz wierceniu nowego otworu na złożu Rehman.

Otwór Rizq-1 jest trzecim otworem wydobywczym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w Pakistanie. Dwa pozostałe – Hallel-X1 i Rehman-1 – dotyczą złoża Rehman. Kopalnia na złożu Rehman, do której podłączony jest także otwór Rizq-1, otwarta została w listopadzie 2015 r.

PGNiG poinformowało też, że prowadzi prace testowe w zakończonym otworze Rehman-2 i rozpoczęło wiercenie horyzontalnego otworu Rehman-3. Jest to czwarty otwór na złożu Rehman, a jego zadaniem jest zwiększenie produkcji gazu z tego złoża. Wiercenie, a następnie szczelinowanie i testy na Rehman-3 potrwają około pięciu miesięcy. Zaplanowana długość wiercenia to ponad 3000 metrów. Prace wiertnicze na zlecenie Oddziału PGNiG w Pakistanie wykonuje należąca do PGNiG spółka Exalo Drilling SA.

– Prace przy otworze Rehman-3 to ważny etap działań zmierzających do pełnego zagospodarowania obu złóż w Pakistanie. Kontynuujemy prace przygotowawcze do wiercenia kolejnych otworów w celu dalszego zwiększenia produkcji gazu – zapowiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Spółka zapowiedziała, że prowadzi analizy rozbudowy kopalni Rehman. Chce zoptymalizować zdolności produkcyjne złóż i infrastruktury wydobywczej pod kątem dalszych prac rozpoznawczych i wydobywczych oraz zwiększenia przesyłu gazu do odbiorcy – pakistańskiej państwowej firmy gazowniczej.

RS, PAP