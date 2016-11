Kanada: Do 2030 roku zamknięte elektrownie węglowe

Do 2030 r. Kanada zamknie swoje elektrownie węglowe – zapowiedziała w poniedziałek minister środowiska Kanady Catherine McKenna. Działać dalej będą mogły tylko zakłady wyposażone w instalacje do wychwytywania i magazynowania CO 2 (tzw. sekwestracji).

Elektrownie węglowe odpowiadają obecnie za ok. 10 proc. gazów cieplarnianych emitowanych w Kanadzie. Ich zamknięcie odpowiadałoby wycofaniu z dróg i autostrad 1,3 mln samochodów – powiedziała McKenna na konferencji prasowej.

Zamknięcie elektrowni węglowych ma pomóc Kanadzie w osiągnięciu nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, który został podniesiony przez rząd z 30 proc. do 2030 roku do 80 proc. w roku 2050. W obu przypadkach rokiem bazowym jest 2005.

Zamknięcie elektrowni do 2030 roku ma zredukować kanadyjskie emisje gazów cieplarnianych o 5 mln ton – podała McKenna.

Obecnie ok. 80 proc. energii elektrycznej produkowanej w Kanadzie pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2030 roku ma to być 90 proc. Władze czterech prowincji, gdzie elektrownie węglowe jeszcze działają: Alberta, Saskatchewan, Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja, będą mogły albo całkiem je zamknąć (co już zapowiedziała Alberta), albo ponieść wysokie koszty wyposażenia w instalacje do wychwytywania i magazynowania CO 2 .

RS, PAP