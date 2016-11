Rozpoczął się strajk pilotów Lufthansy

Piloci Lufthansy rozpoczęli w środę o północy strajk, który będzie trwać przez kolejne 48 godzin. Z powodu protestu nie zostanie tego dnia zrealizowanych blisko 900 lotów. Według przewoźnika, akcja protestacyjna odbije się na blisko 100 tys. pasażerów.

Niemiecki związek zawodowy pilotów Cockpit (VC) poinformował we wtorek w oświadczeniu, że strajkiem objęte będą wszystkie loty z Niemiec na dalekich i krótkich trasach.

Strajk miał początkowo trwać jeden dzień, jednak we wtorek zadecydowano o jego przedłużeniu do czwartku do północy. O tej decyzji poinformowano po tym, jak sąd wyższej instancji negatywnie rozpatrzył odwołanie dyrekcji linii lotniczych od wyroku, zgodnie z którym pilotom Lufthansy zezwolono na strajk.

W związku ze strajkiem w środę odwołano 876 z prawie 3 tys. przewidzianych na ten dzień lotów.

W obecnym sporze płacowym to już 14. akcja strajkowa od kwietnia 2014 r.

