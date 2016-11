Wzrost PKB w czwartym kwartale 2016 r. ok. 2,5 proc.

Wzrost PKB w czwartym kwartale tego roku będzie w okolicach 2,5 proc. – poinformował PAP wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że widzi potencjał inwestycyjny i produkcyjny, którego efekt może być widoczny w drugim kwartale 2017 r.

Pytany w czwartek przez PAP, czy nie widać ryzyk dla wykonania deficytu budżetowego w 2017 r. związanych z możliwym niższym wzrostem gospodarczym niż 3,6 proc. zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu, Morawiecki powiedział: „Ryzyka widzę oczywiście, ale widzimy, że w tym roku wzrost gospodarczy jest niższy, niż zaplanowany, i deficyt też jest niższy. Są ryzyka po stronie wzrostu, ale są szanse po stronie ściągalności podatków”.

Morawiecki, pytany, czy wzrost w okolicach 2,5 proc. PKB (tyle wyniósł w trzecim kw. br. – PAP) to obecnie najwięcej, na co stać polską gospodarkę pozbawioną zastrzyku inwestycji z pieniędzy UE, stwierdził: „Jesteśmy w fazie transformacji polskiej gospodarki. Uważam, że jesteśmy w minicyklu gospodarczym i ze względu na to uzależnienie od inwestycji zagranicznych czwarty kwartał też będzie jeszcze poniżej 3 proc., w okolicach 2,5 proc., ale od drugiego kwartału przyszłego roku widzę potencjał i widzę w wynikach inwestycyjnych, produkcyjnych, że może to wyjść powyżej 3 proc.” – poinformował wicepremier.

Jego zdaniem, nie ma tematu korekty założeń budżetowych na przyszły rok.

RS, PAP