Grupa Azoty i PZU trafią pod nadzór Ministerstwa Rozwoju

PZU, Grupa Azoty i Polfa trafią pod nadzór Ministerstwa Rozwoju. Podobnie będzie prawdopodobnie z LOT. Z kolei KDPW i Totalizator Sportowy nadzorować będzie resort finansów. Co do nadzoru właścicielskiego nad GPW sprawa nie jest rozstrzygnięta – poinformował PAP wicepremier Mateusz Morawiecki.

– W wielu przypadkach są już konkretne decyzje. PZU trafi do Ministerstwa Rozwoju, KDPW do Ministerstwa Finansów, Grupa Azoty do Ministerstwa Rozwoju, Totalizator Sportowy do Ministerstwa Finansów, Polfa do Ministerstwa Rozwoju, LOT najprawdopodobniej też – powiedział PAP Morawiecki.

Zapytany o GPW, odpowiedział, że nadzór merytoryczny będzie sprawował resort rozwoju, z kolei kwestia nadzoru właścicielskiego nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

Wicepremier nie chciał się natomiast wypowiadać na temat nadzoru nad KGHM. – O KGHM proszę pytać ministra Kowalczyka. Ja się w tej sprawie nie wypowiadam – powiedział.

Zgodnie z planem, Ministerstwo Skarbu Państwa ma zostać zlikwidowane 1 stycznia 2017 r.

