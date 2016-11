Niemcy: Mimo zakończenia strajku pilotów anulowano 35 połączeń

Mimo zakończenia czterodniowego strajku pilotów niemieckie linie lotnicze Lufthansa odwołały w niedzielę 35 połączeń. Dopiero w poniedziałek – pod warunkiem, że nie dojdzie do kolejnych strajków – przywrócony zostanie normalny rozkład – podała Lufthansa.

Niedziela jest pierwszym dniem bez strajku, ale nadal występują ograniczenia w lotach. – Chodzi konkretnie o 35 połączeń – powiedział rzecznik Lufthansy, cytowany przez agencję DPA.

Odwołanych zostało osiem połączeń z Monachium i 27 z Frankfurtu nad Menem.

Szefowa kadr Lufthansy Bettina Volkens wezwała tymczasem pilotów do powrotu do stołu rokowań. –Życzyłabym sobie, żeby związek zawodowy Cockpit zrezygnował ze swojego nieprzejednanego stanowiska –powiedziała Volkens w wywiadzie dla niedzielnego wydania „Bilda”. Jej zdaniem, konieczne jest znalezienie kompromisu będącego do zaakceptowania przez obie strony. – Tego nie można wymusić strajkiem – zastrzegła przedstawicielka zarządu odpowiedzialna za politykę personalną Lufthansy.

Piloci odrzucili w piątek nową propozycję płacową przewoźnika, zrezygnowali jednak na razie z kontynuowania strajku. Podczas protestu trwającego od środy do soboty Lufthansa odwołała 2755 lotów, co odczuło 345 tys. pasażerów.

Oferta Lufthansy przewidywała podwyżkę płac o 4,4 proc., jednorazową wypłatę w wysokości 1,8-miesięcznego uposażenia oraz zobowiązanie zatrudnienia nowych pilotów. Volkens zapowiedziała, że inne sporne punkty, jak choćby sprawa emerytur pomostowych, mogą być przedmiotem negocjacji z udziałem mediatora.

Cockpit uznał, że oferta Lufthansy jest niewystarczająca. Rzecznik związku oświadczył też, nie jest ona niczym nowym – takie propozycje linie lotnicze przedkładały już dwa miesiące temu, więc w istocie nie chodzi tu o nową ofertę.

W obecnym sporze płacowym była to 14. akcja strajkowa od kwietnia 2014 r.

RS, PAP