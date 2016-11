Strajk pilotów Lufthansy zostanie wznowiony

Strajk pilotów flagowego niemieckiego przewoźnika powietrznego Lufthansa zostanie wznowiony na wtorek i środę – poinformował w niedzielę związek zawodowy pilotów VC (Vereinigung Cockpit – Stowarzyszenie Cockpit).

We wtorek strajkować ma personel rejsów krótkodystansowych, a w środę zarówno krótko-, jak i dalekodystansowych.

Trwająca od środy do soboty akcja strajkowa zmusiła Lufthansę do anulowania łącznie 2755 rejsów, co zatrzymało na ziemi około 345 tys. jej klientów.

VC odrzucił w piątek przedstawioną mu w negocjacjach nową propozycję Lufthansy, obejmującą podwyżkę płac o 4,4 proc., jednorazową wypłatę w wysokości 180 proc. miesięcznego uposażenia oraz zobowiązanie do zatrudnienie nowych pilotów.

Rzecznik związku oświadczył, że propozycja nie była niczym nowym, gdyż składano ją już dwa miesiące temu.

Najnowszy strajk pilotów Lufthansy był ich 14. taką akcją od kwietnia 2014 roku.

RS, PAP