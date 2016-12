W listopadzie kopalnie sprzedały 6,3 mln ton węgla

W listopadzie br. sprzedaż węgla kamiennego z polskich kopalń wyniosła ok. 6,3 mln ton i była o ok. 200 tys. ton wyższa od wydobycia w tym okresie, a zapasy węgla spadły do ok. 2,7 mln ton - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział Agencji monitoruje sytuację w sektorze węglowym na potrzeby Ministerstwa Energii. W ostatnim dniu 2016 roku ARP opublikowała podstawowe wskaźniki, charakteryzujące górnictwo w listopadzie. Dane dotyczące całego kończącego się roku powinny być znane na początku lutego.

Kopalnie wydobyły w listopadzie ok. 6,1 mln ton węgla (wobec blisko 6,7 mln ton w listopadzie 2015 r.), a sprzedały 6,3 mln ton (wobec ponad 6,5 mln ton w tym samym miesiącu przed rokiem). W końcu listopada na przykopalnianych zwałach leżało ok. 2,7 mln ton węgla, wobec 3 mln ton w końcu października br. oraz 5,8 mln ton na początku tego roku.

Ogółem w ciągu jedenastu miesięcy tego roku polskie wydobycie węgla wyniosło 63 mln ton (wobec 64 mln ton w tym samym okresie 2015 r.), a sprzedaż węgla sięgnęła 65,6 mln ton (wobec 64,7 mln ton do końca października 2015). Tegoroczna sprzedaż była o 2,6 mln ton wyższa od wydobycia w ciągu jedenastu miesięcy, co oznacza zmniejszanie poziomu zwałów.

Osiągnięta w listopadzie br. wielkość sprzedaży węgla, choć należała do najwyższych w tym roku, była jednak niższa od październikowej oraz zanotowanej we wrześniu rekordowej sprzedaży przekraczającej 8,4 mln ton, na którą wpłynął - jak informował resort energii - wzrost sprzedaży w prawie wszystkich grupach krajowych odbiorców węgla, w tym także zakup węgla przez Agencję Rezerw Materiałowych.

RS, PAP