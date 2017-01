Strategia PGNiG przed końcem lutego

PGNiG przed końcem lutego przedstawi strategię – poinformował na konferencji prezes spółki Piotr Woźniak. Jak dodał, zmianie nie ulegną kierunki rozwoju, ale kwestie zakupowo-sprzedażowe.

– Strategia jest praktycznie gotowa. Czekamy na kilka szczegółów, które musimy doprecyzować – dodał.

Prezes powiedział dziennikarzom po konferencji, że będzie to „całkowicie nowy dokument”.

Zastrzegł jednak, że nie chodzi o zmianę kierunków rozwoju, ale o kwestie zakupowo-sprzedażowe. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów.

PGNiG zaktualizowało strategię w kwietniu 2016 roku.

Grupa podała wówczas, że chce w perspektywie 2017 r. utrzymać EBITDA, a do 2022 roku planuje zwiększyć go do około 7,4 mld zł. PGNiG utrzymało zakładany poziom nakładów inwestycyjnych na rozwój organiczny i przejęcia na poziomie 40-50 mld zł, a także podało, że planuje zwiększyć wolumen produkcji ropy i gazu do mniej więcej 55-60 mln boe.

RS, PAP