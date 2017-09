W stolicy Kanady, Ottawie, w sobotę rozpoczyna się trzecia runda rozmów o renegocjacji układu NAFTA. Badania opinii publicznej wskazują, że Kanadyjczycy chcą albo dobrej umowy z USA, albo zerwania rozmów. Kanada szuka nowych partnerów handlowych.

Czwartkowe wejście w życie CETA, umowy o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską, stało się przyczynkiem do szerszej analizy innych możliwości wymiany gospodarczej. Dla Ottawy obecnie najważniejsza jest NAFTA, umowa o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem, która weszła w życie z początkiem 1994 r. Dla Kanady USA są największym partnerem w wymianie towarowej. W 2016 r. handel między krajami NAFTA osiągnął wartość prawie 1 bln dolarów amerykańskich. 1,9 mln miejsc pracy w Kanadzie jest związanych z eksportem do USA, w USA 9 mln miejsc pracy jest związanych z handlem z Kanadą i inwestycjami – to dane, które chętnie przedstawia kanadyjski rząd.

Z wyliczeń agencji Reutera wynika, że handel w ramach NAFTA stanowi dla Kanady 39 proc. PKB, dla Meksyku – 49 proc., a dla Stanów Zjednoczonych - tylko 5 proc. Mimo to prezydent Donald Trump nazywa NAFTA "najgorszym porozumieniem w historii świata".

Tymczasem według opublikowanego niedawno sondażu EKOS Research dla Council of Canadians, jednej z największych kanadyjskich organizacji zajmujących się kwestiami społecznymi, 76 proc. Kanadyjczyków uważa, że jeśli nie zostanie wynegocjowana umowa korzystna dla Kanady i środowiska naturalnego, to należy się z niej wycofać. „Wielu zwolenników NAFTA mówi, że umowa jest +zbyt ważna, by upaść+, że nie ma alternatywy, ale ludzie nie zgadzają się z tym argumentem” - mówiła cytowana w komunikacie prasowym Maude Barlow, przewodnicząca Council of Canadians.

W podobnym duchu wypowiadał się w środę premier Justin Trudeau podczas wystąpienia na forum ONZ. Zauważył, że niektórzy kpią sobie z faktu, iż rząd Kanady w renegocjacjach NAFTA kładzie tak duży nacisk na równość płci, prawa rdzennych narodów i ochronę praw pracowniczych. Dodał, że takie priorytety nie są śmieszne w czasie, gdy polityczni populiści chcą zniszczyć międzynarodowe porozumienia.

- Postępowy handel to nie luksus. To coś, co należy zrobić, ale też praktyczna konieczność, bez tego nie da się utrzymać poparcia dla planów wzrostu - powiedział Trudeau.

Według sondażu agencji Reutera, w którym przytoczono opinie 38 banków i instytucji, dwie trzecie z nich uważa, że wynik renegocjacji będzie w znacznej mierze neutralny lub pozytywny, zarówno dla Kanady, jak i dla Meksyku.

RS, PAP