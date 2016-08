Śmiertelny wypadek żołnierza Wojsk Specjalnych

Wskutek wypadku na ćwiczeniach zmarł żołnierz Wojsk Specjalnych – poinformował rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Szczepan Głuszczak. Trwają ustalenia, która z prokuratur będzie zajmowała się sprawą.

Do wypadku, w którym zostało poszkodowanych dwóch żołnierzy, doszło w niedzielę w trakcie ćwiczeń taktycznych. Jeden z żołnierzy po zbadaniu i opatrzeniu został zwolniony, drugi zmarł w szpitalu. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i prokuratura.

Ze względu na charakter Wojsk Specjalnych wojsko nie podaje personaliów zmarłego, nie informuje, w której jednostce służył ani w jakich okolicznościach doszło do wypadku.

Jak powiedziała we wtorek PAP Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, jednostka ta została poinformowana o zdarzeniu z udziałem dwóch żołnierzy, nie wpłynęły jednak do niej jak dotąd żadne materiały dotyczące wypadku. Trwają ustalenia, która z prokuratur będzie zajmowała się sprawą. Jak wyjaśniła rzecznik, ponieważ rzecz dotyczy „zdarzenia z udziałem żołnierzy, do którego doszło w związku z zadaniami żołnierskimi”, sprawa może trafić do któregoś z pionów wojskowych działających od niedawna w strukturach prokuratur cywilnych.

RP, PAP