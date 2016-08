Misja JuT – ostatnie okrążenie – Dzień 29.

Türkiye'ye Hoşgeldiniz!

Tajemniczy tytuł wita nas w Turcji!

Nie da się przecenić siły modlitwy. Dziś Górnik zadzwonił do kierownictwa kopalni i nie zdążył jeszcze wszystkiego powiedzieć, gdy usłyszał w słuchawce, że szefostwo o wyprawie już wie i załatwiło wszystko w sprawie urlopu Górnika, dzięki czemu ten może już bez zmartwienia kontynuować jazdę. Dziękujemy Wam za szturm do Nieba!

Rozpoczynając dzisiejszą relację, o. Tomek naciskał, by dopowiedzieć do wczorajszego sprawozdania, że w trakcie Mszy św. widzieli skaczące w morzu delfiny. Z pewnością musiał to być niesamowity widok!



Michał