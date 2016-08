Anna Walentynowicz symbolem Sierpnia '80

Anna Walentynowicz, poświęcając się walce o godne życie, wolność i solidarność, stała się symbolem tamtych dni – powiedziała premier Beata Szydło w 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. – Zaangażowana w pomoc innym sama stała się „Anną Solidarnością” – podkreśliła.

– Sierpień 1980 r. to był czas, gdy Polacy poczuli się wolni, gdy dzięki determinacji, dzięki zaangażowaniu tych wszystkich, którzy w stoczni potrafili sprzeciwić się władzy, potrafili upomnieć się o prawa pracownicze, o godność, zrobiono pierwszy krok ku wolności – mówiła premier podczas uroczystości przed pomnikiem Anny Walentynowicz w Gdańsku.

Jak podkreśliła, jednym z bohaterów Sierpnia '80 była Anna Walentynowicz.

– Całe życie poświęciła walce o godne życie, wolność i solidarność – mówiła premier.

Według niej, zaangażowana w pomoc innym Walentynowicz sama stała się „Anną Solidarnością”.

– To właśnie ona, „Anna Solidarność”, jest symbolem tamtych dni – podkreśliła Szydło.

– Ta prosta kobieta, robotnica miała wystarczającą siłę, odwagę, determinację, by wtedy, gdy przychodziły chwile zwątpienia, zagrzać do walki i do dalszego protestu swoich kolegów – powiedziała Szydło.

Mówiła, że Walentynowicz powinna stać się dla nas wzorem do naśladowania. Jak zaznaczyła premier, Walentynowicz nigdy potem nie wyrzekła się ideału „Solidarności”, budowania wspólnoty i pomocy innym.

W obronie zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz 14 sierpnia 1980 r. wybuchł w Stoczni Gdańskiej strajk, który po dwóch tygodniach zakończył się podpisaniem Porozumień Sierpniowych. Legendarna działaczka Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz „Solidarności” jest jedną z ofiar katastrofy smoleńskiej.

RP, PAP