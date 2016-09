W Krynicy rozpoczęło się Forum Polonijne

Inauguracyjnym posiedzeniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej rozpoczęło się dzisiaj w Krynicy Forum Polonijne. Uczestnicy rozmów, które potrwają do czwartku, mają m.in. omówić politykę państwa wobec Polonii oraz problemy emigracji zarobkowej.

– Polonijna Rada Konsultacyjna to organ doradczy przy marszałku Senatu, który powstał po to, by wsłuchać się w głos przedstawicieli Polonii, dyskutować o ich problemach i potrzebach dotyczących takich kwestii jak system nauczania w polskich szkołach – powiedziała dziennikarzom przed posiedzeniem senator Janina Sagatowska (PiS).

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w poniedziałek powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Rada składa się z reprezentantów organizacji polonijnych; będzie doradzać Senatowi w sprawach dotyczących Polaków za granicą.

We wtorek w Krynicy Rada zebrała się na obrady po raz pierwszy.

Posiedzeniem Rady zainaugurowano Forum Polonijne w Krynicy – przedsięwzięcia towarzyszącego Forum Ekonomicznemu.

RS, PAP