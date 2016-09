Senat rozpoczął posiedzenie

Po godz. 11.00 Senat rozpoczął jednodniowe posiedzenie. Zajmie się m.in. specustawą ws. afrykańskiego pomoru świń (ASF). Izba nie rozpatrzy wcześniej zapowiadanego punktu dot. odwołania dr. Marka Chrzanowskiego z Rady Polityki Pieniężnej.

O zmianach w porządku obrad poinformował na początku posiedzenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

By Senat mógł zająć się odwołaniem członka RPP, potrzebna jest opinia senackiej komisji. A z powodu nieobecności Chrzanowskiego nie odbyło się zaplanowane na piątek rano posiedzenie komisji budżetu i finansów publicznych; Chrzanowski zwrócił się z prośbą o wyznaczenie innego terminu posiedzenia komisji z powodów osobistych. Chrzanowski w poniedziałek zrezygnował z członkostwa w RPP.

Ponadto Karczewski poinformował o rozszerzeniu porządku obrad o rozpatrzenie ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. identyfikacji elektronicznej i zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

Ustawa stanowi pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem Polski do stosowania unijnego rozporządzenia (tzw. rozporządzenie eIDAS). Do jego pełnego wdrożenia konieczne będzie również dostosowanie systemów informatycznych. Rozporządzenie eIDAS ma doprowadzić do ujednolicenia usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwić wzajemne uznawanie przez kraje UE środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego. Oznacza to, że otrzymany w jednym kraju Unii Europejskiej identyfikator elektroniczny będzie pozwalał na uwierzytelnienie w różnych systemach teleinformatycznych w Unii.

Senator PO Jan Rulewski postulował rozszerzenie porządku o punkt dotyczący uchwalenia na bieżącym posiedzeniu apelu Senatu do brytyjskiego parlamentu w związku z atakami na Polaków w ostatnim czasie na Wyspach Brytyjskich. Karczewski nie zgodził się na uzupełnienie porządku obrad, argumentując, że do sekretariatu Senatu nie wpłynęły żadne dokumenty na temat tego apelu, nie ma druku. Dodał jednak, że zasadniczo nie jest przeciwny tej inicjatywie, ale nie w takim trybie.

Senatorowie rozpoczęli obrady od uchwalonej w poniedziałek przez Sejm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski.

Specustawa ws. ASF zakłada wykup ze strefy ochronnej zwierząt, które osiągnęły wagę ubojową i przerobienie ich mięsa na konserwy. Pozwala też w trybie bezprzetargowym zakupić mięso zdrowych świń z terenów, gdzie pojawiła się choroba. Ustawa miałaby wejść w życie dzień po dacie ogłoszenia.

Według PiS, ustawa to nadzwyczajne narzędzie, ale nie jedyne, jakie zaproponuje rząd w walce z ASF.

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje także inną specustawę, która zmieni kilka ustaw w sprawach dotyczących warunków chowu i hodowli świń. Jej projektem ma zająć się Sejm 12 września. Zmiany mają dotyczyć m.in. kwestii odstrzału dzików, bezpieczeństwa hodowli trzody chlewnej, systemu wydawania świadectw zdrowia dla zwierząt, systemu ich identyfikacji.

RS, PAP