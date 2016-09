W niedzielę zbiera się Rada Polityczna PiS

W niedzielę odbędzie się posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Rada zdecyduje m.in. o tym, którzy politycy będą przez kolejne lata wiceprezesami PiS oraz kto zasiądzie w ścisłym kierownictwie partii - Komitecie Politycznym

- Posiedzenie Rady Politycznej ma wyborczy i techniczny charakter. Wybierzemy władze partii, w tym Komitet Polityczny - powiedział PAP szef Komitetu Wykonawczego Joachim Brudziński.

Czerwcowy kongres wybrał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, powołał też skład Rady Politycznej.

Do kompetencji Rady należy wybór i odwoływanie, na wniosek prezesa PiS, m.in. wiceprezesów PiS, przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, skarbnika PiS, a także członków Komitetu Politycznego.

Według informatorów PAP w kierownictwie partii nie należy się spodziewać zmian na stanowisku przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, który kieruje strukturami PiS. Pozostanie nim wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Najprawdopodobniej do grona wiceprezesów PiS dołączą wicepremierzy Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki. O tych kandydaturach mówili już w maju PAP członkowie ścisłego kierownictwa partii. - Tutaj nie będzie wielkich zaskoczeń. Jeżeli ktoś dołączy do grona wiceprezesów, to właśnie tych dwóch polityków - powiedział PAP prominentny polityk PiS.

RS, PAP