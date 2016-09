KGP odpowiada na ataki na Polaków

Jeszcze w poniedziałek do Londynu poleci dwóch polskich policjantów. Mają wspierać brytyjską policję w związku z atakami na Polaków, do których doszło m.in. w Harlow – poinformował PAP rzecznik komendanta głównego policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Jak wyjaśnił, to doświadczeni funkcjonariusze z Biura Współpracy Międzynarodowej. Jeden przez prawie pół roku pełnił służbę w Anglii.

– Jeszcze dzisiaj w ambasadzie będą zapoznawać się z sytuacją, od wtorku będą w Harlow do dyspozycji brytyjskich policjantów. Jadą tam nie by przeszkadzać, ale by wesprzeć; czy to asystując przy czynnościach, czy spotkaniu z polskimi społecznościami – powiedział Ciarka.

Na miejscu w Wielkiej Brytanii jest też polski oficer łącznikowy i dwóch polskich policjantów – na co dzień wspierających tamtejszą policję.

RS, PAP