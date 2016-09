Prokuratura regionalna bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji w stolicy

Zespół prokuratorski w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie bada 40 spraw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Wśród nich jest 19 śledztw wcześniej umorzonych, jedno zawieszone i 20 spraw zakończonych odmową wszczęcia śledztwa.

Zespół prokuratorów w stołecznej prokuraturze regionalnej został powołany na początku września do zbadania postępowań prowadzonych w warszawskich prokuraturach od początku 1999 r. do 30 sierpnia 2016 r., które "zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie".

- Prowadzona lustracja postępowań spełniających podane kryteria obejmuje kontrolę prawidłowości prowadzenia i zakończenia badanych spraw, w szczególności kontrolę gromadzenia materiału dowodowego, jego kompletność oraz prawidłowość i zasadność wydanych decyzji merytorycznych - powiedziała rzecznik prasowy PR w Warszawie prok. Agnieszka Zabłocka–Konopka.

Dodała, że "opracowanie sprawozdania z lustracji planowane jest na 29 września 2016 r.". Zespół składa się z 11 prokuratorów prokuratury regionalnej.

- Przedmiotem badania są sprawy składające się łącznie z 84 tomów akt głównych oraz z załączników do akt - zaznaczyła prok. Zabłocka-Konopka. Dodała, że sprawy te zostały przekazane z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, a także ze stołecznych prokuratur rejonowych.

Jednocześnie prokurator zastrzegła, że liczba postępowań karnych stanowiących przedmiot lustracji może ulec zmianie po otrzymaniu kolejnych spraw z prokuratur okręgowych i rejonowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.

Na początku września na polecenie ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry powołano łącznie trzy zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji.

Poza zespołem w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie badającym sprawy umorzone, bądź zakończone odmową wszczęcia śledztwa drugi zespół w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu został utworzony "do przeprowadzenia śledztw dotyczących niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń dokonanych w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie".

Jak informowała Prokuratura Krajowa w skład tego zespołu weszło sześciu prokuratorów i pięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Do Wrocławia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało przekazanych dziewięć postępowań dotyczących nieruchomości warszawskich. Dotyczą one m.in. nieruchomości przy ul. Chmielnej 70 - obecnie Plac Defilad 1 - oraz ul. Kazimierzowskiej 34.

Prokuratorzy badają, czy usiłowano doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd, co do praw do spadku po byłych właścicielach nieruchomości. Badana jest również prawidłowość działania funkcjonariuszy publicznych między innymi z Biura Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy, czy z Ministerstwa Finansów. Postępowania dotyczą różnych okresów.

RP, PAP