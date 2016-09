Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności NIK w 2015 r.

Sejm nie przyjął sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku. To pierwszy taki przypadek. Nieprzyjęcie sprawozdania zarekomendowała sejmowa komisja ds. kontroli państwowej, argumentując to m.in. złym zarządzaniem Izbą.

Za nieprzyjęciem sprawozdania głosowało 226 posłów, przeciwko było 193, wstrzymało się 10 posłów.

Poseł Tadeusz Dziuba (PiS) przekonywał, że NIK jest źle zarządzana, a praca kontrolerów jest nadmiernie zbiurokratyzowana. Wskazał, że odrzucenie sprawozdania ma na celu „napomnienie Izby, ze względu na mankamenty zarządzania”. Powiedział, że dotychczas złe zarządzanie „nie przełożyło się na efekty pracy zewnętrznej NIK”. Zaznaczył jednocześnie, że prezes NIK i jego zastępcy powinni podjąć „działania naprawcze”.

– Ponieważ jednak na liczne napomnienia w tym zakresie, napomnienia komisji, szefostwo Izby nie reagowało, to czas najwyższy, by w tej sprawie wyraził swoje stanowisko Sejm in gremio – powiedział. – Sejm jest instytucjonalnym przełożonym NIK i jak każdy przełożony (...) ma prawo wyrazić swoje zdanie również w odniesieniu do dobrego lub złego zarządzania kadrami, zarządzania Izbą – dodał Dziuba.

RS, PAP