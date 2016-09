Policja ustala sprawców zajść na stadionie Legii

W związku z zajściami na jednej z trybun w trakcie środowego meczu Legii Warszawa z Borussią Dortmund (0:6) w piłkarskiej Lidze Mistrzów policja wszczęła postępowanie mające na celu ustalenie tożsamości uczestników zajścia. Jedna osoba została zatrzymana.

– Zabezpieczyliśmy materiał dowodowy m.in. w postaci nagrań monitoringu. Teraz będziemy ustalali tożsamość uczestników zajść – powiedział aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Do zajść na trybunie zachodniej doszło około 10 minut przed końcem pierwszej połowy.

– Grupa około 170 osób staranowała jedną z bram i była bliska przedostania się do sektora zajmowanego przez kibiców drużyny przyjezdnej. W momencie, kiedy doszło do starć z pracownikami ochrony, organizator meczu poprosił o pomoc policję. W krótkim czasie na galerii stadionu pojawił się nasz pododdział, a na jego widok agresorzy wycofali się. Jeden z nich, skacząc na dach wozu transmisyjnego, złamał nogę i został zatrzymany. Na prośbę organizatora nasz pododdział pozostał na stadionie do końca meczu, pilnując bezpieczeństwa – opisał zdarzenie Oleszczuk.

Swoje działania zapowiada również stołeczny klub.

