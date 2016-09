OPZZ Rolników chce delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego

OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o delegalizację Polskiego Związku Łowieckiego – poinformował szef związku Sławomir Izdebski. PZŁ zapowiada pozew przeciw Izdebskiemu.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych zarzuca PZŁ m.in. uprawianie propagandy przeciw rolnikom ws. wypłaty należnych kwot za szkody spowodowane przez zwierzynę, sabotowanie działań państwa w zwalczaniu ASF oraz sabotowanie prób zmiany Prawa łowieckiego.

– Spotkaliśmy się z panią dyrektor odpowiedzialną za sprawy gospodarcze. Mamy zapewnione, że w najbliższym czasie otrzymamy odpowiedź od pana prezydenta – powiedział Izdebski na konferencji przed Pałacem Prezydenckim.

W ubiegłym tygodniu – jak powiedział szef OPZZRiOR – ten sam wniosek został złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapowiedział także, że w przyszłym tygodniu ma się odbyć spotkanie w biurze szefa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i tam te same dokumenty zostaną złożone na ręce prezesa.

Izdebski powiedział, że do biura OPZZRiOR wpływają pochwały i podziękowania za podjęcie tej inicjatywy.

– W ok. 60 proc. są to pochwały nie od rolników, ale od myśliwych – podkreślił.

Przewodniczący związku apelował do myśliwych: „Nie bójcie się, nie spoczniemy. Jeżeli dzisiaj pani premier nie podejmie decyzji o delegalizacji Polskiego Związku Łowieckiego, to my jako OPZZ zbierzemy podpisy w całej Polsce, wystąpimy do sądu o delegalizację”.

– Rolniczy OPZZ i rolnicy na pewno nie ustąpią. Chciałbym dobitnie podkreślić, że nie chodzi o rozbicie PZŁ, o rozbicie kół łowieckich. My stajemy w obronie myśliwych – podkreślił.

Izdebski zapowiedział, że w zamian za PZŁ związek zaproponuje powołanie Narodowej Rady Łowieckiej. Jak tłumaczył, miałaby ona powstać na fundamencie ustawy i podlegać bezpośrednio premierowi.

PZŁ zapowiada skierowanie sprawy do sądu, aby dochodzić swoich praw za naruszenie dobrego imienia.

RP, PAP