Ponad 20 kandydatów na nowego prezesa TVP

Do Rady Mediów Narodowych wpłynęło ponad 20 ofert do konkursu na nowego prezesa TVP – poinformował przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Podczas najbliższego posiedzenia Rady, we wtorek, oferty będą sprawdzane pod względem formalnym.

W czwartek upłynął termin składania ofert w konkursie na nowego prezesa TVP.

– Wpłynęło ponad 20 ofert. Będziemy je otwierać 20 września podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych – powiedział PAP Czabański.

Podczas tego posiedzenia – dodał – zostanie sprawdzone „pod względem formalnym, czy oferty odpowiadają wymaganiom sformułowanym w regulaminie konkursu na nowego prezesa TVP”. Czabański zaznaczył, że posiedzenie Rady najprawdopodobniej będzie dwudniowe.

– Planujemy przeprowadzenie oceny merytorycznej dotyczącej kompetencji kandydatów. Chcemy przejrzeć oferty pod kątem m.in. drogi zawodowej kandydatów i wykształcenia. Podczas posiedzenia chcemy ostatecznie zdecydować, kto zostanie dopuszczony do ostatniej fazy konkursu, czyli rozmów z kandydatami – mówił przewodniczący RMN.

Czabański zaznaczył, że najbliższe posiedzenie Rady będzie zamknięte. Dodał jednocześnie, że planowana jest jednak transmisja z ostatniego etapu konkursu, którym będą wysłuchania kandydatów na prezesa TVP.

Zgodnie z przyjętym pod koniec sierpnia regulaminem konkursu na nowego prezesa TVP ma on być trzyetapowy. Pierwszy etap to ocena formalna zgłoszeń, a później ich merytoryczna ocena. Po dokonaniu tych ocen zostaną wyłonieni kandydaci do rozmów z Radą, m.in. na temat wizji telewizji publicznej.

Zgodnie z uchwałą RMN z 2 sierpnia obecny prezes TVP Jacek Kurski ma zostać odwołany ze stanowiska z dniem rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa telewizji publicznej, ale nie później niż 15 października tego roku.

RP, PAP