Hollande o polskich kierowcach w Calais

Prezydent Francji François Hollande zadeklarował sprawdzenie problemu polskich kierowców w Calais i podjęcie odpowiednich kroków – poinformowała premier Beata Szydło podczas konferencji po nieformalnym szczycie UE w Bratysławie.

– Na marginesie szczytu spotkałam się z panem prezydentem François Hollandem. Zwróciłam się do niego z kwestią ochrony polskich przewoźników, którzy w tej chwili mają kłopoty w Calais. Pan prezydent zadeklarował sprawdzenie tego problemu i oczywiście podjęcie odpowiednich kroków – powiedziała premier.

– Będziemy w stałym kontakcie w tej kwestii – dodała.

Wcześniej w piątek rzecznik rządu Rafał Bochenek zapewnił, że rząd skontaktuje się z francuskimi służbami, by podjęły działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa polskim przewoźnikom.

– W tym momencie nie ma decyzji co do wyjazdu ministrów do Francji. Na pewno będziemy apelowali i kontaktowali się ze służbami francuskimi, aby podjęły działania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo naszym przewoźnikom, aby do takich aktów, do takich ataków na nich już więcej nie dochodziło – powiedział Bochenek.

Jak mówił, na pewno będą podejmowane działania drogami dyplomatycznymi.

– A także nasze służby, poprzez resort MSWiA, będą się kontaktowały ze służbami francuskimi, tak aby te działania były skuteczne tam, na miejscu, i aby nasi przewoźnicy czuli się bezpiecznie – powiedział rzecznik rządu.

Pod położonym nad Kanałem La Manche Calais znajduje się obozowisko migrantów zwane „dżunglą”. Liczbę przebywających w nim cudzoziemców z Azji i Afryki szacuje się na 7-10 tys. Niemal wszyscy pragną osiedlić się w Wielkiej Brytanii.

Jeszcze we wrześniu rozpocząć mają się prace nad budową wysokiego na 4 metry muru z betonu, który ma uniemożliwić migrantom przedostawanie się na ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. Kierowcy i właściciele ciężarówek skarżą się, że migranci stawiają na drodze przeszkody, by zatrzymać ich pojazdy, następnie forsują je, np. wdrapując się na dach.

Jak podawały media, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce skierowało do premier Szydło prośbę o spotkanie i „wzmożenie działań mających na celu ochronę bezpieczeństwa polskich kierowców wykonujących przewozy przez Kanał La Manche”.

RP, PAP