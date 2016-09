ONZ: Duda udaje się do Nowego Jorku

Prezydent Andrzej Duda udaje się do Nowego Jorku, gdzie w przyszłym tygodniu weźmie udział w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, a także w szczycie ONZ dot. migracji i uchodźców. Prezydent spotka się też z Polonią i amerykańskimi przedsiębiorcami.

– Polska wraz z tą wizytą prezydenta rozpoczyna ostatni, najbardziej zaawansowany etap kampanii na rzecz członkostwa niestałego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 – podkreślił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zaznaczył, że jest to „bardzo trudne i ambitne zadanie”.

– Znając uwarunkowanie wewnętrzne ONZ, proces decyzyjny, ich wynik będzie do końca niepewny. Ale podejmujemy jako Polska to ryzyko, bo uważamy, że to członkostwo byłoby znaczącym elementem podnoszenia rangi i wpływu Polski na politykę międzynarodową – powiedział PAP Szczerski.

W piątek odbyła się wspólna konferencja prasowa prezydenta i szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, na której Duda zapowiedział, że nasz kraj jest na ostatnim odcinku ubiegania się o niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, które wzmocni naszą pozycję w UE.

RS, PAP