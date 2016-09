Pobór podatku od handlu zostanie zawieszony

Resort finansów zawiesi pobór podatku od handlu detalicznego w obecnej formie. Przedstawi projekt ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego według innej formuły oraz skoryguje projekt budżetu na przyszły rok – poinformował minister finansów Paweł Szałamacha.

– Będzie podatek opodatkowujący handel wielkopowierzchniowy według innej formuły i w pierwszej kolejności chciałbym, aby to Rada Ministrów, rząd zapoznał się z naszymi propozycjami. (...) On będzie wprowadzony 1 stycznia 2017 w związku z zawieszeniem podatku sklepowego w obecnej formule. W tym roku budżet nie uzyska tych wpływów, które założyliśmy – to jest oczywiste – powiedział minister na wtorkowej konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że aby chronić przedsiębiorców przed konsekwencjami „kontrowersyjnej, nieroztropnej decyzji” Komisji Europejskiej, Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie.

– Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy, który wprowadzi podatek obciążający handel wielkopowierzchniowy według innej formuły, w pewnym zakresie dokona korekt w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 – powiedział.

Szałamacha wskazał, że wobec formalnego wszczęcia postępowania przez KE strona polska będzie mogła składać wyjaśnienia dotyczące podatku od sprzedaży i przedstawiać swoje argumenty.

– Decyzja (...) będzie mogła być zaskarżona przez RP do Trybunału Luksemburskiego. Jeżeli ostateczna decyzja [KE – PAP] będzie negatywna, to będziemy ją zaskarżać – zapowiedział. Zapewnił, że Polska wykorzysta wszelkie uprawnienia traktatowe i procesowe, które przysługują nam z tytułu przynależności do UE.

RP, PAP