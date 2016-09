Misiewicz zrezygnował z Rady Nadzorczej PGZ

Bartłomiej Misiewicz zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Polski Grupy Zbrojeniowej – poinformował wiceszef MON Bartosz Kownacki.

W poniedziałek Misiewicz – szef gabinetu politycznego oraz rzecznik MON – poprosił ministra Antoniego Macierewicza o zawieszenie w funkcjach w MON; zapowiedział też, że wytoczy proces „Newsweekowi” za „nieprawdziwy i szkalujący artykuł”. Według tego tygodnika, Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS, sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce, której prezes miał towarzyszyć mu w „werbunkowym spotkaniu”.

Macierewicz przychylił się do stanowiska Misiewicza i zawiesił go w czynnościach.

– Pan Misiewicz obronił się z tych zarzutów, które zostały sformułowane przez tygodnik „Newsweek”; już widzimy, że są one nieprawdziwe, że na razie tygodnik „Newsweek” nie przedstawił dowodów, natomiast pan Misiewicz przedstawił świadków – osoby, które potwierdzają, że te rozmowy wyglądały w zupełnie inny sposób niż domniemuje to, czy pisze to „Newsweek” – powiedział w środę Kownacki.

Z kolei Macierewicz powiedział, że dotychczas nie przedstawiono żadnych dowodów winy Misiewicza, który jest „bardzo dzielnym, uczciwym człowiekiem”.

– Podczas spotkań w Bełchatowie nikt nie proponował radnym PO pracy za głosy w radzie powiatu; byliśmy tam i gwarantujemy: nic takiego nie miało miejsca – oświadczyli we wtorek posłowie PiS Anna Milczanowska i Dariusz Kubiak. Domagają się oni od „Newsweeka” przeprosin za pomówienie Misiewicza. Według nich „takie nieprawdziwe zarzuty uwłaczają nie tylko panu Bartłomiejowi Misiewiczowi”, ale również im „jako osobom cieszącym się publicznym szacunkiem i zaufaniem”.

