W tym sezonie eksport jabłek do Chin może być niewielki, ponieważ nie będzie dostatecznie dużo owoców z certyfikatem na chiński rynek – uważa prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.

Przed pierwszym sezonem eksportowym chińscy inspektorzy zapowiedzieli kontrolę polskich sadów i pakowalni jabłek pod względem chińskich wymagań fitosanitarnych. Wizyta ma się odbyć w dniach 10-16 października. W czerwcu oba kraje podpisały protokół umożliwiający wywóz polskich jabłek do Chin, po spełnieniu chińskich wymogów.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, „do Polski przybędzie delegacja ekspertów z Generalnej Administracji ds. Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) w celu przeprowadzenia wspólnej kontroli z przedstawicielami PIORiN, obejmującej m.in. działania monitoringowe prowadzone w sadach oraz kontrole pakowalni i przechowalni, zarejestrowanych na eksport do Chin. Kontrole zostaną przeprowadzone na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego”.

Początkowo chęć eksportu owoców do Chin zgłosiło ponad 900 sadowników i ok. 160 pakowalni. Wnioski można było składać do 20 lipca br. Teraz – jak mówił Maliszewski – gotowych do poddania się kontroli jest ok. 500 gospodarstw. Wyjaśnił, że część sadowników wycofała się ze względu na wysokie koszty (m.in. kontroli), sięgające kilkuset złotych na hektar.

Oznacza to, że w tym roku do Chin trafią jedynie symboliczne ilości polskich jabłek. – Uważam, że „wąskim gardłem” będzie ilość tych jabłek, które będą miały certyfikat, tj. takich, jakie będzie można wysłać do Chin – powiedział prezes Związku. Dodał, że jeżeli nawet wszystkie gospodarstwa będą zweryfikowane pozytywnie, to zbierze się ok. 20-30 tys. ton jabłek z certyfikatem.

Jabłka z przeznaczeniem dla chińskich odbiorców muszą być produkowane z zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin (IO) lub integrowanej produkcji roślin (IP) obejmującej monitoring agrofagów (niepożądane organizmy, patogeny, szkodniki i chwasty, szkodliwe dla roślin uprawnych) i chorób oraz zwalczanie metodami chemicznymi i biologicznymi, a także pochodzące z uprawy prowadzonej w oparciu o założenia zasad dobrej praktyki rolniczej. Obecnie trwają kontrole przeprowadzane przez polską Inspekcję Nasienną.

Polska jest największym producentem jabłek w Europie. W ubiegłym roku zbiory ocenione zostały na 3,2 mln ton, a eksport w sezonie 2015/2016 wyniósł 860 tys. ton. W tym roku zbiory jabłek (według GUS) szacowane są na 3,5 mln ton.

RP, PAP