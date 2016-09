BGK wydłuża składanie wniosków o kredyty technologiczne

Do 14 października wydłużony zostaje termin naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie w ramach kredytów na innowacje technologiczne. Nabór wniosków w drugiej edycji konkursu miał się zakończyć 30 września.

Jak dodał BGK w komunikacie, wnioski o kredyt można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do dnia 14 października 2016 r. do godz. 16.00.

„Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na wzmożone zainteresowanie naborem wśród potencjalnych beneficjentów oraz wynikiem postulatów kierowanych przez przedsiębiorców do BGK, popartych także wnioskiem Związku Banków Polskich działającym w imieniu banków udzielających kredytów technologicznych” – tłumaczy Bank.

BGK wskazał także, że czas trwania konkursu przypadający częściowo na okres wakacyjny spowodował kumulację wniosków o przyznanie kredytu na przestrzeni dwóch ostatnich tygodni naboru, co wiązało się z ryzykiem nierozpatrzenia tych wniosków przez banki zobligowane do przeprowadzenia pełnej oceny zdolności kredytowej wnioskodawców i uzyskania zgody organów decyzyjnych.

Wydłużenie terminu naboru wniosków pozwoli – zdaniem Banku – zainteresowanym przedsiębiorcom na kompletne przygotowanie wniosków o dofinansowanie, a bankom kredytującym na przeprowadzenie procedur w zakresie wystawienia promesy kredytu technologicznego.

W poprzedniej edycji instrumentu pn. „Kredyty na innowacje technologiczne”, w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”, do BGK wpłynęło 494 wnioski z przedsiębiorstw z sektora MŚP. Kwota wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekroczyła dostępną pulę środków (BGK miał do rozdysponowania 303 mln zł). Ministerstwo Rozwoju zgodziło się jednak na 2,5-krotnie zwiększenie środków na dofinansowanie – do 753 mln zł. Dzięki temu kredyt zostanie udzielony 196 firmom. Najwięcej innowacji zostanie zrealizowanych na Podkarpaciu (27), w Małopolsce (26) i na Pomorzu (23). Najmniej powstanie w woj. lubuskim (3).

Kredytem technologicznym – jak tłumaczy BGK – sfinansować można inwestycję, której przedmiotem jest wdrożenie nowej (nabytej lub własnej) technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług niż te dotychczas wytwarzane na terytorium Polski. „Kredyt na innowacje technologiczne” jest jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP – w latach 2014-2020 do przedsiębiorców trafi łącznie 422 mln euro.

BGK przestrzega, aby firmy składające wnioski zwracały uwagę na najczęściej popełniany błąd, jakim jest nieuwzględnienie powiązań przedsiębiorstwa z innymi podmiotami. „Jest to konkurs, więc o przyznaniu dofinansowania decyduje punktacja przyznana przez ekspertów” – wyjaśnia Bank. Przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski, będą zapraszani na spotkania z ekspertami i podczas tych spotkań będą mogli opowiedzieć o swoich projektach.

W drugiej edycji konkursu dostępna na dofinansowanie kredytów pula wyniesie 500 mln zł.

RP, PAP