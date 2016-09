KE zaakceptowała polski plan wspierania kogeneracji ciepła i energii

Komisja Europejska uznała, że polski plan wsparcia dla wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną w jednym procesie technologicznym, czyli kogeneracji, jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Jak poinformowała KE, polski system certyfikatów wspierający wysoko wydajną kogenerację ciepła i energii elektrycznej przyczynia się do zwiększenia efektywności pozyskiwania energii i może pomóc w realizacji celów w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej. Dlatego w świetle przepisów UE jest on dopuszczalną pomocą państwa.

„Europa potrzebuje bardziej wydajnej produkcji energii, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele w zakresie ochrony środowiska” – oświadczyła unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie KE.

Polska wprowadziła system wsparcia dla certyfikatów pochodzenia energii z procesu skojarzonego wytwarzania (ang. CHP – Combined Heat and Power) w 2007 roku. Beneficjentami programu są producenci energii cieplnej i elektrycznej w wysoko wydajnych elektrowniach kogeneracyjnych. Obecnie są trzy kategorie beneficjentów kwalifikujących się do otrzymywania różnego rodzaju certyfikatów. Świadectwa są oznaczone różnymi kolorami (żółtym, fioletowym lub czerwonym) i wydawane beneficjentom w zależności od źródła paliwa i wydajności elektrociepłowni.

Według komunikatu, system wymaga, aby dostawcy energii elektrycznej i niektóre podmioty kupowały od korzystających z niego wytwórców określoną liczbę certyfikatów CHP, proporcjonalnie do ilości energii dostarczonej użytkownikom końcowym lub zakupionej. Program ma być realizowany do 2018 r.

KE uznała z kolei, że do finansowania systemu wsparcia certyfikatów CHP wykorzystywane są zasoby państwowe i że zawiera on wszystkie elementy potrzebne do tego, by uznać go za pomoc państwa. Równocześnie stwierdziła jednak, że jest on zgodny z przepisami w sprawie pomocy państwa, a w szczególności z wytycznymi w kwestii pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. Zgodnie z tymi przepisami państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc państwa na wysoko wydajną kogenerację energii cieplnej i elektrycznej na określonych warunkach. KE stwierdziła, że polski system wsparcia CHP promuje efektywność energetyczną i spełnia te warunki.

RP, PAP