W piątek pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego RM

W piątek odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Będzie mowa m.in. o projekcie budżetu na 2017 r. – poinformowała premier Beata Szydło. Dodała, że projekt w najbliższym czasie przedstawi wicepremier Mateusz Morawiecki.

– Myślę, że w najbliższym czasie minister Morawiecki spotka się z państwem i przedstawi ten projekt budżetu, który został przyjęty. Ja nie chcę odbierać mu tego przywileju, bo to on jest w tej chwili za to odpowiedzialny – powiedziała premier w środę na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Według niej, rząd przyjął na środowym posiedzeniu „jeszcze pewne zmiany”, więc „pewne poprawki będą jeszcze nanoszone” w projekcie.

Podkreśliła, że wskaźniki się nie zmieniły i na ten moment może powiedzieć, że „tegoroczne wyniki budżetowe są bardzo dobre”. Dodała, że rząd ma jednak „większe oczekiwania, jeśli chodzi o dochody budżetowe, skalę rozwoju”.

Wcześniej poinformowała, że Morawiecki – poza stanowiskiem ministra rozwoju – obejmie także stanowisko ministra finansów. W związku ze zmianami w Radzie Ministrów – mówiła – do dymisji podał się minister finansów Paweł Szałamacha.

– Ja tę dymisję przyjęłam. W tej chwili pan wicepremier Morawiecki będzie ministrem finansów i ministrem rozwoju – mówiła premier. Jak poinformowała, będzie on też stał na czele Komitetu Ekonomicznego RM.

RP, PAP