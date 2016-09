Gospodarka priorytetem

Plan wicepremiera, ministra rozwoju i ministra finansów Mateusza Morawieckiego ma zielone światło – powiedziała w czwartek premier Beata Szydło. – Gospodarka będzie priorytetem dla rządu w kolejnych miesiącach – dodała.

Na konferencji prasowej premier oficjalnie przedstawiła wicepremiera Mateusza Morawieckiego jako nowego ministra finansów.

– Wszystko to odbywa się w ramach zmian, które nastąpiły w rządzie. (...) Przede wszystkim to są zmiany systemowe, strukturalne. Stawiamy na gospodarkę. To gospodarka i rozwój ma być priorytetem tych kolejnych miesięcy prac rządu Prawa i Sprawiedliwości – powiedziała premier Szydło.

Podkreśliła, że plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przygotowany przez wicepremiera Morawieckiego, będzie miał „priorytetowe i zielone przede wszystkim światło”.

– Wszystkie resorty gospodarcze muszą bardzo intensywnie rozpocząć realizację tego planu – zaznaczyła szefowa rządu.

RP