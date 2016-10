Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny do produkcji prądu

Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, z którego ciepło ma służyć nie tylko do ogrzewania domów, ale i do produkcji energii elektrycznej, ma powstać w Szaflarach na Podhalu. W poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie.

Umowę na rozwój Geotermii Podhalańskiej podpisali w Zakopanem przedstawiciele miejscowych samorządów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa zakłada budowę nowego, czwartego odwiertu, który zasili istniejącą sieć ciepłowniczą oraz budowę magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu. Eksperci zakładają, że z nowego odwiertu, najgłębszego z dotychczasowych, sięgającego triasu dolnego, popłynie woda o temperaturze 130 stopni Celsjusza. Wówczas będzie możliwa produkcja energii elektrycznej. Obecnie eksploatowane są odwierty z głębokości około 3 tys. metrów, czyli triasu górnego, gdzie temperatura wody osiąga około 90 stopni C.

– Chcemy wykonać odwiert badawczy, aby rozpoznać, jakie są zasoby ciepła wód geotermalnych. Spodziewamy się temperatury u źródła do 130 stopni Celsjusza. Wówczas będziemy mieli możliwość produkowania prądu elektrycznego. Zakładamy wykorzystanie tak zwanej kaskadowości, czyli w pierwszej kolejności ze źródeł geotermalnych produkowana będzie energia elektryczna, a po schłodzeniu woda trafiałaby do sieci ciepłowniczej. Byłoby to pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie – powiedział Wojciech Ignacok, prezes Geotermii Podhalańskiej.

Nowy odwiert da również informacje o zasobach geotermalnych całego fliszu podhalańskiego.

To przedsięwzięcie pionierskie i dopiero po wykonaniu odwiertu dowiemy się, jakie są możliwości tego źródła.

Jak szacuje prezes Geotermii Podhalańskiej, wykonanie samego odwiertu zajmie około 6-7 miesięcy, ale uzyskanie wszystkich formalnych pozwoleń i koncesji potrwa około dwóch lat. Szacunkowy koszt wykonania odwiertu to 50 mln zł. Budowa magistrali ciepłowniczej do Nowego Targu to koszt około 20 mln zł. O fundusze na inwestycje będzie występowała gmina Szaflary, na terenie której będzie zlokalizowany odwiert.

Wójt Szaflar Rafał Szkaradziński zakłada, że już na przełomie października i listopada złoży wniosek o finansowanie inwestycji w całości do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Chcemy równolegle prowadzić prace przy odwiercie oraz przy budowie magistrali do Nowego Targu. Mieszkańcy oczekują, że ich domy będą ogrzewane geotermią. Mamy potężne zasoby naturalne, które powinniśmy wykorzystać” – powiedział Szkaradziński.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powiedział, że jest wola Funduszu, aby tę inwestycję w całości sfinansować.

– Odwierty takie są bardzo kosztowne i również są ryzykowne, stąd też konieczna jest interwencja państwa, w tym wypadku Narodowego Funduszu, aby wspierać tego typu inwestycje. To będzie pierwszy w Polsce odwiert na taką głębokość. Taka inwestycja to domena państwa, a nie samorządu i z tego względu inwestycja musi być finansowana ze środków centralnych – powiedział Michalski.

Zaznaczył, że to bardzo nowatorski projekt, dzięki któremu będzie można pokazać, że ta technologia jest warta rozwijania w całej Polsce.

RP, PAP