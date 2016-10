Sejm rozpoczął posiedzenie

We wtorek po godz. 11.00 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Posłowie mają zająć się m.in. obywatelskim projektem zakazującym handlu w niedzielę oraz projektowanymi zmianami w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego.

Sejm ma przeprowadzić pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który złożył na początku września Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi NSZZ „Solidarność” oraz inne organizacje. Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych.

W projekcie przewidziano szereg odstępstw od zasady zakazu handlu. Handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Ponadto odstępstwa dotyczyłyby też m.in. sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), aptek czy sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami.

Posłowie będą debatować nad projektem noweli ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Przewiduje on odstąpienie od zasady zatrudniania osób na kierownicze stanowiska w drodze konkursu. Projekt zmierza też do przyznania AMW nowych kompetencji, w tym prawa do sprzedaży za granicę sprzętu wojskowego i wyrobów podwójnego zastosowania. Przewiduje ponadto zmiany w kompetencjach rady nadzorczej Agencji.

Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu posłowie PO, Nowoczesnej oraz PSL opowiadali się za odrzuceniem tego projektu już w pierwszym czytaniu, ale wniosek ten przepadł w głosowaniu. Premier Beata Szydło zapewniała wówczas, że głównym celem rządu jest „ochrona majątku narodowego”. Dodała, że posłowie obecnej opozycji przez 8 lat „brali odpowiedzialność za sprawy państwa” i za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. – Grupy interesów i afery, które się przez te 8 lat przetoczyły przez Polskę, są niebotyczne. My przyszliśmy po to, żeby te sprawy uporządkować, ale przede wszystkim przyszliśmy po to, by uchronić majątek Skarbu Państwa przed tym, co wy chcieliście zrobić – sprzedać wszystko – stwierdziła premier.

Sejm rozpocznie też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt dostosowuje tę ustawę do wymogów UE dotyczących zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych. W ocenie rządu, regulacja ta powinna zachęcić zakłady energochłonne do wdrażania systemów prowadzących do osiągania celów środowiskowych lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Posłowie będą kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

Sejm przeprowadzi też drugie czytanie projektu ws. rozwiązań dotyczących osób, które zrezygnowały z pracy i poświęciły się opiece nad najbliższymi. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli się zarejestrować w urzędzie pracy i otrzymać zasiłek dla bezrobotnych lub będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.

RS, PAP