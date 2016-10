RMN zakończyła przesłuchania kandydatów

TVP wymaga naprawy, tak aby odzyskała swoją siłę i swój wigor – mówił Krzysztof Skowroński kandydujący na prezesa telewizji. Inny kandydat Bogdan Czajkowski przekonywał, że głównym kryterium działalności TVP powinna być jak najlepsza realizacja misji publicznej w każdej dziedzinie.

W piątek w Sejmie odbył się trzeci etap konkursu na nowego prezesa TVP, który polegał na rozmowie z członkami Rady Mediów Narodowych m.in. na temat wizji telewizji publicznej i sposobu realizacji misji publicznej.

W pierwszej części posiedzenia RMN rozmawiała z obecnym prezesem TVP Jackiem Kurskim i dyrektor TV Biełsat Agnieszką Romaszewską-Guzy. Po południu, w drugiej części posiedzenia z Radą spotkali się pozostali kandydaci: prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krzysztof Skowroński oraz reżyser Bogdan Czajkowski.

Skowroński podczas swojego wystąpienia podkreślił, że telewizja publiczna jest najważniejszym medium w Polsce, a od tego, który rządzi telewizją publiczną, zależy m.in. jakość demokracji i rozwój Polski. Jak mówił, prezes telewizji publicznej, tak jak prezes telewizji prywatnej, ma jedno zadanie: stworzyć najbardziej oglądane medium w Polsce.

– Jeżeli prezes telewizji publicznej obniża oglądalność, to nie wypełnia swojej misji, bo jego misją jest budowanie oglądalności, bo inaczej pieniądze podatnika są zmarnowane – powiedział. Jednocześnie – zaznaczył – w odróżnieniu od prezesa telewizji komercyjnej, którego celem jest zarabianie pieniędzy, celem prezesa telewizji publicznej jest człowiek.

Według Skowrońskiego, media publiczne wymagają naprawy, tak aby odzyskały one „swoją siłę i swój wigor”. Jak dodał, do tej odnowy niezbędne są cztery elementy: odwaga, wyobraźnia, ludzie i pieniądze. W jego ocenie, odwaga jest potrzebna, by „zawrócić kurs telewizji publicznej” i „naruszyć interesy”.

– Musimy powiedzieć, że misja jest numerem jeden; podziękować za niektóre rady grupie reklamowej w telewizji – powiedział Skowroński.

Jego zdaniem, nie powinno być tak, że w TVP jest przewaga administracji nad tymi, którzy tworzą tę telewizję, czyli dziennikarzami. Według Skowrońskiego, odnowa telewizji publicznej oznacza też, że „trzeba naprawić fundamenty, a nie cały czas myśleć o tym, co na górze”.

Ostatnim z przesłuchiwanych w piątek kandydatów do fotela prezesa TVP był Bogdan Czajkowski. Na początku swego wystąpienia zauważył, że wybór prezesa TVP zawsze był napiętnowany aspektem politycznym.

– Telewizja na ogół stawała się łupem politycznym zwycięzców w demokratycznych wyborach. Nie wartościuję tego, ale taka jest obiektywna prawda; prawda, która szkodzi telewizji publicznej – podkreślił.

Według niego, prezesem TVP powinna zostać „osoba wrażliwa na kulturę oraz praktyk telewizyjny i twórca, a nie menedżer”.

– Telewizja nie jest bowiem po to, żeby zarabiać. Ona oczywiście musi zarabiać, bo bez pieniędzy nic się nie zrobi, ale celem tej spółki nie jest dochód; to nie jest spółka komercyjna, nie może się ścigać ze stacjami komercyjnymi – powiedział Czajkowski.

Jak zaznaczył, „naczelnym kryterium wszelkiej działalności TVP powinna być jak najlepsza realizacja misji publicznej w każdej dziedzinie”.

Według niego, konieczne jest „twarde oddzielanie informacji od komentarza oraz bezstronność we wszelkich programach publicystycznych”.

– Nikt nie powinien być faworyzowany ani pokrzywdzony – dodał Czajkowski. Jak mówił, potrzebny jest „kanon dostępności do telewizji publicznej wszelkich punktów widzenia, z wyłączeniem tych, które są zakazane przez prawo”.

Podczas swojego wystąpienia Czajkowski zadeklarował, że pierwszą decyzją, jaką podjąłby, gdyby został szefem TVP, byłaby reorganizacja polegająca na „drastycznym ograniczeniu komórek organizacyjnych w telewizji – z 27 do 20”. Wskazał tu przykład, że biuro prawne oraz spraw korporacyjnych powinny zostać połączone.

W konkursie na nowego prezesa TVP złożono 23 oferty, z czego do drugiego etapu, po spełnieniu warunków formalnych, przeszło 18 kandydatów. Spośród tych kandydatów do finału wyłoniono cztery osoby. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w środę, 12 października, podczas posiedzenia Rady Mediów Narodowych.

Zgodnie z uchwałą RMN z 2 sierpnia obecny prezes TVP Jacek Kurski ma zostać odwołany ze stanowiska z dniem rozstrzygnięcia konkursu na nowego prezesa telewizji publicznej, ale nie później niż 15 października tego roku.

RP, PAP