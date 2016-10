Perspektywy energetyki wodnej

Energetyka wodna jako źródło odnawialnej energii elektrycznej to jeden z tematów debaty „Inicjatywa Bałtycka”, która odbyła się w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.

To największa w Polsce debata poświęcona zrównoważonemu rozwojowi regionu Morza Bałtyckiego, podczas której zaprezentowano dwa raporty „Bałtyk dla Wszystkich” oraz „Żegluga Śródlądowa – Odra” wydane przez UN Global Compact Poland.

– Energetyka wodna powinna stanowić znaczące źródło odnawialnej energii elektrycznej. Pozwoli to na zrównoważony rozwój zarówno energetyki, jak i żeglugi śródlądowej – zauważa Dariusz Kaśków, prezes Energa SA, współautor opracowania „Żegluga Śródlądowa – Odra”.

Przypomina, że Polska pomimo dogodnego położenia dla rozwoju żeglugi śródlądowej i korytarzy transportowych zaledwie w kilkunastu procentach wykorzystuje hydrotechniczne zasoby swoich rzek.

– Bałtyk staje się coraz ważniejszym szlakiem transportu surowców energetycznych. Energetyka wodna poza tym, że w naturalny sposób wpisuje się w najbardziej aktualne i przyszłościowe koncepcje energetyki rozproszonej, pomaga także poprawić żeglowność, co pokazuje nasza koncepcja budowy drugiego stopnia na Wiśle – dodaje prezes Dariusz Kaśków.

Przy stopniu planowana jest elektrownia wodna o mocy około 80 MW, której roczną produkcję energii szacuje się na poziomie 300 – 450 GWh. Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, a także zmniejszy zagrożenie powodziowe w Dolinie Dolnej Wisły.

Realizacja Kaskady Dolnej Wisły, której elementem jest planowany drugi stopień na Wiśle, jest szczególnie ważna także w kontekście europejskich korytarzy wodnych, ponieważ umożliwiłaby powstanie drogi wodnej włączonej do europejskich sieci żeglugowych. Przez stopień na Wiśle przebiegać będzie droga dla pieszych i samochodów, a sama rzeka na nowym odcinku uzyska parametry drogi wodnej klasy międzynarodowej. Jak podkreśla prezes Kaśków, obszar Dolnej Wisły przedstawia ok. 50 proc. ekonomicznego potencjału hydroenergetycznego Polski. Aktualnie w kraju użytkuje się ponad 700 elektrowni wodnych, z czego 46 należy do Grupy Energa. Istniejący na Wiśle od ponad 40 lat stopień wodny we Włocławku, z należącą do Energi elektrownią wodną o mocy zainstalowanej 160 MW, jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Oddany do eksploatacji w 1970 r., był jednym z ośmiu planowanych stopni wodnych w ramach tzw. Kaskady Dolnej Wisły (KDW).

Możliwą do realizacji zainstalowaną moc wszystkich elektrowni w ramach KDW szacuje się aktualnie – przy uwzględnieniu ograniczeń środowiskowych– na mniej więcej 640 MW.

– Ze względu na ekologiczność, długi okres eksploatacji, dyspozycyjność, przewidywalność produkcji energii czy też możliwość skutecznego zarządzania produkcją, energetyka wodna jest, i z całą pewnością będzie w przyszłości, ważnym elementem nowego systemu elektroenergetycznego – zauważa Dariusz Kaśków.

Mariusz Kamieniecki