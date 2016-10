MF ociąga się z podniesieniem kwoty wolnej od podatku

MF pracuje nad poprawką dot. kwoty wolnej od podatku – poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. Zaznaczył, że kwota wolna w 2017 r. będzie na poziomie z lat ubiegłych; będzie to rozwiązanie tymczasowe, a wyrok TK dot. kwoty wolnej zostanie w pełni wykonany w 2018 r.

– Prowadzimy prace nad poprawką, która spowoduje, że kwota wolna będzie znana i zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie budżetowej, będzie ona na poziomie tego, co jest w roku 2015 i 2016 – powiedział Skiba. Zaznaczył, że będzie to rozwiązanie tymczasowe.

Skiba zapewnił jednocześnie, że ubiegłoroczny werdykt Trybunału Konstytucyjnego dotyczący kwoty wolnej od podatku zostanie w pełni wykonany wraz z wprowadzeniem jednolitego podatku w roku 2018.

Zgodnie z ustawą o PIT kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł, co oznacza, że zwolniony z opodatkowania jest dochód w wysokości 3089 zł.

W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o PIT wskazujący wysokość kwoty wolnej od podatku „w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. TK w sentencji wskazał ponadto, że przepis w zakresie wskazanym w orzeczeniu traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.

