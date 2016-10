Komisja zarekomenduje Sejmowi ustawę ws. statusu sędziów TK

W poniedziałek po godz. 23.00 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła prace nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego autorstwa posłów PiS. Komisja rekomenduje Izbie projekt z poprawkami. Odrzucono poprawki PO i Nowoczesnej.

Przez ponad 9 godzin posiedzenia komisja przyjęła szereg poprawek o charakterze legislacyjnym oraz redakcyjnym. Za pozytywną rekomendacją całości projektu opowiedziało się 11 posłów, przeciw – było 4, a 2 wstrzymało się od głosu.

Odrzucono liczne poprawki PO i Nowoczesnej, które chciały wykreślenia wielu zapisów projektu. Będą one ponowione jako wnioski mniejszości na forum Izby. Wcześniej, po burzliwej dyskusji, odrzucono wnioski opozycji m.in. o odrzucenie projektu.

– To marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy Izba zajmie się projektem – powiedział po obradach przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS). Główne zapisy projektu to jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz generalna bariera 70. lat do orzekania w TK.

RS, PAP