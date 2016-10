Zamiast przetargu postępowanie ws. zakupu śmigłowców

W ramach pilnej potrzeby operacyjnej MON zamierza za miliard złotych kupić śmigłowce dla wojska; do rozmów zaproszono trzy podmioty, które uczestniczyły w ostatnim przetargu – poinformowała zastępczyni dyrektora Centrum Operacyjnego MON Beata Perkowska.

– Minister obrony narodowej, mając pełną świadomość konieczności zakupu śmigłowców dla polskiej armii, zaprosił do wstępnych rozmów trzy podmioty, które brały udział w poprzednim przetargu, tj. PZL Mielec, Świdnik i firmę Airbus – powiedziała Perkowska.

Dodała, że „rozmowy dotyczą zakupu śmigłowców w ramach pilnej potrzeby operacyjnej zgłoszonej przez Siły Zbrojne RP”, a kwota przewidziana na zakup to miliard złotych z budżetu MON. Nie podała liczby maszyn, które miałyby być zakupione w tym postępowaniu.

W oświadczeniu, wygłoszonym w reakcji na zapowiedź złożenia przez PO zawiadomienia do prokuratury w związku z zaprzestaniem rozmów ws. śmigłowców Caracal i pytaniami o opisane w mediach powiązania Macierewicza z lobbystą amerykańskiego koncernu, do którego należą zakłady PZL Mielec, Perkowska zarzuciła rządowi PO – PSL, że „od początku przetargu na śmigłowce stawiał w pozycji uprzywilejowanej śmigłowce Caracal, do tego stopnia, że ówczesny minister obrony Tomasz Siemoniak dokonał bezprawnej zmiany wstępnych założeń taktyczno-technicznych”.

Przypomniała, że „Polsce chciano sprzedać caracale drożej niż Brazylii czy Kuwejtowi”.

Powtórzyła, że negocjacje w sprawie offsetu prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju, „nie zostały zerwane, lecz się zakończyły”.

RP, PAP