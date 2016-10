Sejm rozpoczął posiedzenie

Sejm, który po godz. 9.30. rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajmie się w środę m.in. projektem ustawy budżetowej na 2017 r. Posłowie omówią też projekt nowelizacji budżetu 2016 r., która ma umożliwić wypłaty w roku obecnym 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla rolników.

Debata w Sejmie nad projektem przyszłorocznej ustawy budżetowej zaplanowana jest w godzinach 11.35. – 19.30.

W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 325,2 mld zł, wydatki - 384,6 mld zł. Po przyjęciu pod koniec września przez rząd projektu przyszłorocznego budżetu premier Beata Szydło zapewniła, że znalazły się w nim pieniądze na najważniejsze programy społeczne rządu. - Mamy zagwarantowane w tym budżecie pieniądze, środki na Program 500+, są zagwarantowane środki na minimalną najniższą emeryturę w wysokości 1000 zł i waloryzację emerytur, są zagwarantowane środki na lekarstwa dla seniorów, darmowe lekarstwa dla seniorów po 75. r. życia - powiedziała wówczas szefowa rządu.

Według projektu przyszłorocznego budżetu wzrost PKB (w ujęciu realnym) ma wynieść 3,6 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 5,0 proc., wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej - 0,7 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) - o 5,5 proc. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Zmiana ma umożliwić ministrowi rolnictwa wypłaty w roku bieżącym 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Według Ministerstwa Finansów, wypłata 70 proc. zaliczek, złagodzi skutki kryzysu na rynku rolnym i nie będzie miała wpływu na deficyt sektora finansów publicznych.

Sejm w środę będzie też kontynuował pracę nad projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, autorstwa PiS, który zakłada możliwość "dorobienia" przez rolnika nie do granicy obecnej - czyli połowy minimalnego wynagrodzenia - ale do kwoty całości tego wynagrodzenia, bez utraty możliwości pozostania w KRUS. Dotyczy to zarabiania na podstawie umów innych niż umowa o pracę.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie projektu zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi potrąceń z rent i emerytur. Zakłada on, że wolne od potrąceń ma być 75 proc. kwoty najniższych emerytur. Głównym celem zmian - jak podkreślają wnioskodawcy, posłowie PiS - jest zapewnienie minimum egzystencji osobom, wobec których prowadzone są egzekucje; w projekcie nie zmienia się zasad prowadzenia egzekucji np. jej kosztów.

Sejm będzie też w środę kontynuował prace m.in. nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym dotyczącym ulg podatkowych dla zakładów energochłonnych, które wprowadziły np. odpowiednie systemy chroniące środowisko. Zmiany dotyczą zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący takie wyroby, w którym wprowadzony został w życie system ochrony środowiska, czy skutkujący podwyższeniem efektywności energetycznej.

RS, PAP