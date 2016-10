Sejm kontynuuje posiedzenie

Sejm, który w czwartek po godz. 9.00 wznowił obrady, zajmie się m.in. prezydenckim projektem ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki, tzw. ustawą spreadową. Sejm będzie też głosował nad wnioskiem o odrzucenie projektu budżetu na 2017 r.

Pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu Sejm przeprowadził w środę. Wnioski o odrzucenie projektu zgłosiły kluby PO, Nowoczesna i Kukiz'15. W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano dochody w wysokości 325,2 mld zł, wydatki – 384,6 mld zł. Po przyjęciu pod koniec września przez rząd projektu przyszłorocznego budżetu premier Beata Szydło zapewniła, że znalazły się w nim pieniądze na najważniejsze programy społeczne rządu.

Sejm zajmie się też projektem prezydenckim tzw. ustawy spreadowej, który przewiduje, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem a tym, który w rzeczywistości pobrały. Projekt ustawy Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu w sierpniu. Kancelaria szacowała wówczas, że koszty tej operacji dla banków wyniosą 3,6-4 mld zł.

Projekt ma obejmować umowy kredytu zawarte od 1 lipca 2000 roku do wejścia w życie „ustawy antyspreadowej” (26 sierpnia 2011 roku). Dotyczyć ma konsumentów, a także te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie dokonywały odpisów podatkowych w związku z kredytami.

Prezydencka propozycja zakłada wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 350 tys. zł, który jest wysokością kapitału kredytu, w stosunku do której konsument jest uprawniony do żądania pomniejszenia kapitału lub zwrotu nadpłaty. Klient będzie mógł w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wnioskować o zwrot spreadów. Uprawnionymi do złożenia wniosku będą również klienci, których umowa kredytowa już wygasła.

Według autorów projektu ustawy, w dalszej kolejności powinno dojść do przewalutowania kredytów, a wymuszać je będzie między innymi zwiększanie wymogów kapitałowych dla tych kredytów. Kancelaria Prezydenta podkreślała, że zgłaszając projekt zakładający zwrot spreadów frankowiczom, prezydent uznał, że konstytucyjna zasada ochrony słusznych interesów konsumentów jest nadrzędna wobec zasady, że prawo nie działa wstecz.

NBP w swojej opinii do projektu ustawy szacował, że koszty wdrożenia ustawy mogą być nawet ponad dwa razy wyższe niż zakładane 3,6-4 mld zł. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że łączne koszty dla banków, wynikające z wprowadzenia w życie projektu wyniosłyby 9,3 mld zł.

Posłowie zajmą się także dwoma projektami ustaw autorstwa: Kukiz'15 i PO w sprawie pomocy dla frankowiczów. Projekt Kukiz'15 dotyczy określenia zasad restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska. Projekt PO dotyczy wprowadzenia możliwości złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego na określonych ustawą warunkach.

Sejm będzie też kontynuował pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Zmiana ma umożliwić ministrowi rolnictwa wypłaty w roku bieżącym 70 proc. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za 2016 r. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Według Ministerstwa Finansów, wypłata 70 proc. zaliczek złagodzi skutki kryzysu na rynku rolnym i nie będzie miała wpływu na deficyt sektora finansów publicznych.

Posłowie zajmą się także projektem, zgodnie z którym w miejsce funkcjonujących obecnie służby celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa.

Sejm wysłucha też informacji w sprawie działań rządu, związanych z pozyskaniem śmigłowców dla Sił Zbrojnych. Wniosek w tej sprawie złożył klub PO.

RS, PAP